В Краснодарском крае назначен новый начальник Росгвардии

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-15T20:01:47+03:00

Им стал Георгий Медоев

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В Краснодарском крае назначен новый руководитель регионального управления Росгвардии. Им стал Георгий Медоев.

- Главная задача силовых подразделений, базирующихся на Кубани – обеспечение безопасности жителей и гостей региона. Ранее Медоев возглавлял подразделение Росгвардии в Московской области. На этом посту он продемонстрировал высокие результаты, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас особое внимание уделяется обеспечению правопорядка в Сочи. Здесь проводятся масштабные события всероссийского и международного масштабов. В частности, в данный момент курорт готовится к встрече гостей первого в истории саммита «Россия-Африка».

Добавим, Георгий Медоев отмечен многочисленными ведомственными наградами. В июне этого года Указом Президента РФ ему присвоено звание генерал-майора.

ИСТОЧНИК KP.RU