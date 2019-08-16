В Краснодаре на Колхозной и Офицерской отремонтируют трамвайные пути

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-16T07:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице капитально отремонтируют трамвайные пути на пересечении Колхозной и Офицерской. Это внесет коррективы в маршруты № № 2, 5, 8 на один вечер 16 августа. Работы на участке выполнят специалисты МУП «КТТУ».

- Маршрут № 8 «Хладокомбинат - Солнечная» с 22:15 отправиться от Солнечной - по Садовой в сторону Хладокомбината и Восточного депо, с 21:50 от Хладокомбината - по Садовой до Солнечной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Маршрут № 5 «8 Марта - Солнечная» с 22:15 поедет от Солнечной по Садовой в сторону Пашковского жилого района и Восточного депо.

Последние вагоны маршрута № 2 «Индустриальная - Декабристов» в этот день отправятся от Индустриальной - в 21:53, от Декабристов - в 22:11.

ИСТОЧНИК KP.RU