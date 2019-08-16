В Краснодаре откроется выставка «Рождение натюрморта»

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-16T07:29:25+03:00

Она начнет работать с 20 августа

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В Краснодаре в художественной галерее «САНТАЛ» откроется ретроспективная выставка живописи Людмилы Бальцер. Экспозиция «Рождение натюрморта» начнет работать с 20 августа.

Будет представлено 50 работ, созданных за 20 лет творческой деятельности художницы.

- Людмила Бальцер родилась в деревне Мироновка Омской области. Училась в Московском народном университете искусств Крупской, Свердловском библиотечном техникуме. Часто переезжала с мужем. После демобилизации супруга семья отправилась в Германию. Все это время Людмила занималась живописью. Картины экспонировались на выставках в России, Германии, Испании, Австрии, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- Натюрморты Людмилы Бальцер прежде всего правдивы и искренни, сугубо индивидуальны, с глубоко личными эмоциями, - сообщили организаторы.

Открытие выставки пройдет 20 августа в 16:00. Экспозиция продлится до 28 октября. Вход – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU