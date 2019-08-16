2019-08-16T07:29:25+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется выставка «Рождение натюрморта»

Она начнет работать с 20 августа
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодаре в художественной галерее «САНТАЛ» откроется ретроспективная выставка живописи Людмилы Бальцер. Экспозиция «Рождение натюрморта» начнет работать с 20 августа.

Будет представлено 50 работ, созданных за 20 лет творческой деятельности художницы.

- Людмила Бальцер родилась в деревне Мироновка Омской области. Училась в Московском народном университете искусств Крупской, Свердловском библиотечном техникуме. Часто переезжала с мужем. После демобилизации супруга семья отправилась в Германию. Все это время Людмила занималась живописью. Картины экспонировались на выставках в России, Германии, Испании, Австрии, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- Натюрморты Людмилы Бальцер прежде всего правдивы и искренни, сугубо индивидуальны, с глубоко личными эмоциями, - сообщили организаторы.

Открытие выставки пройдет 20 августа в 16:00. Экспозиция продлится до 28 октября. Вход – свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24