Температура воды в Черном море 16 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Сочи

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-16T08:20:00+03:00

В Адлере и Джубге вода как парное молоко Фото: Архив "КП"

В Адлере и Джубге вода как парное молоко

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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

16 августа теплее всего плавать в Сочи - здесь вода прогрета до 26 градусов. В Джубге и Адлере чуть прохладнее – 25,6 градусов. В Геленджике водичка прогрелась до 24,4 градусов.

Освежающие заплывы в Анапе и Новороссийске – 22,4 градуса и 23,3 соответственно.

Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске держится на отметке 24,3 градуса.

- На Черноморском побережье в обед в некоторых районах покапает дождик, возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +34, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

Напомним, жара уходи с Кубани. Уже 16 августа 2019 года ожидается снижение температуры по всему региону. Днем в пятницу на территории Кубани ожидаются дожди, местами сильные с грозами и градом. Возможно усиление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU