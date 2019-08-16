В Новороссийске в Цемесской роще мужчина увяз в болоте

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-16T08:39:16+03:00

На помощь к нему пришли спасатели

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Вечером 15 августа на номер оперативного дежурного МБУ ПАСС «Служба спасения» позвонили сотрудники полиции. Они рассказали, что в Цемесской роще кто-то истошно кричит и просит помощи.

Спасатели выехали на место происшествия и совместно с правоохранителями нашли мужчину, который увяз в болоте. Самостоятельно вылезти из трясины он не мог.

- Сотрудники ведомства помогли уже обессилевшему мужчине и передали его оперативно приехавшей скорой помощи, - сообщил на своей странице в Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Напомним, женщина и двое детей хотели дойти по морю к острову Суджук и едва не утонули. Инцидент произошел 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU