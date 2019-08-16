СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-16T09:12:46+03:00

Житель Кубани из-за долга чуть не остался без телевизора и микроволной печи Фото: Архив "КП"

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Судебные приставы-исполнители Каневского городского отдела прошлись по адресам должников. У одного жителя районного центра даже арестовали бытовую технику.

Мужчина некоторое время не оплачивал транспортный налог. У него накопилась задолженность в размере 42 тысячи рублей. Приставы применили стимулирующие меры – наложили арест на телевизор и микроволновую печь жителя Кубани. Его также заверили, что если он не погасит долг, его имущество будет передано на реализацию.

- Уже на следующий день должник предъявил судебным приставам документы, подтверждающие оплату долга по транспортному налогу. Свою технику он получил обратно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарском краю.

ИСТОЧНИК KP.RU