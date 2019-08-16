Перочинные ножи и пистолеты: На Кубани приставы забрали в зданиях суда 2280 запрещенных предметов

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-16T16:11:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Народ, как показывает практика, ходит в суд вооруженным. И вот непонятно, то ли боится чего-то, то ли сам замыслил недоброе.

- В 2019 году приставы предотвратили пронос в суд 2280 запрещенных предметов, в том числе 49 единиц оружия, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко. - Это сделано для обеспечения порядка деятельности судов.

Применить ни пистолеты, ни баллончики ни у кого не получилось. Ни одного случая посягательства на жизнь и здоровье судей или других участников судебного заседания приставы не допустили.

- Но все же на нарушителей составили 1433 протокола об административных правонарушениях, - добавляет Дмитрий Ткаченко.

Ранее сообщалось, на Кубани с начала года уволили пять приставов, подозреваемых во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU