2019-08-16T19:13:14+03:00
Общество

В Краснодарском крае официально работают четыре коллекторских организации

Им закон позволил выбивать долги
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Валентин ДРУЖИНИНФото: Валентин ДРУЖИНИН
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В Краснодарском крае реестр пополнился еще двумя коллекторскими агентствами. Таким образом, в регионе выбивать долги разрешают четырем организациям. Но все же приставы приглядывают за всеми финансовыми «вышибалами».

- Проводятся плановые и внеплановые проверки, кроме того, включенные в реестр юридические лица обязаны предоставлять отчет о своей деятельности, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

Чаще всего граждан беспокоят слишком назойливые телефонные звонки и смс-сообщения от лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

В соответствии с законом, установлен лимит: 1 телефонный звонок в сутки, 2 – в неделю, 8 – в месяц. По смс-сообщениям допускается 2 сообщения в сутки, 4 – в неделю, 16 – в месяц.

Самовольное приставание к гражданам - пусть и погрязшим в долгах - отныне карается штрафом: от 50 тысяч до 500 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч до двух миллионов для компаний.

- С начала 2019 года по факту выявленных нарушений составлено 8 административных протоколов. По двум из них уже вынесены решения суда – назначены административные штрафы в размере 50 тысяч рублей, - добавляет Дмитрий Ткаченко.

ВАЖНО!

Если ваши права нарушают коллекторы, то вы можете обратиться за помощью к приставам. Жалобы на деятельность колекторов можно подать на официальном сайте УФССП России по Краснодарскому краю и по почте на адрес: Краснодар, ул. Красная, 22, а также на личном приеме в отделе ведения гос.реестра по адресу: Краснодар, ул. Ставропольская, 45.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (861) 262-46-82, 262-74-07, 267-27-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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