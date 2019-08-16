У жителя Кубани в бардачке машины нашли синтетический наркотик

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-16T09:48:14+03:00

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Правоохранители Туапсинского района остановили отечественную легковушку. За рулем был 33-летний житель поселка Новомихайловский.

Машину осмотрели. В бардачке нашли полимерный пакетик с кристаллообразным веществом. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что содержимое полимерного пакета является синтетическим наркотиком массой около грамма.

Местный житель признался, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

- На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Ведется следствие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU