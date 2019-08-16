В Сочи водитель квадроцикла попал в реанимацию после ДТП
15 августа в 11:20 на 8 километре автодороги поселок Лазаревское - аул Тхагапш произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал по дороге на квадроцикле CF MOTO X5. У водителя не было прав. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. После иномарка продолжила движение и въехала в бетонное ограждение.
- В результате ДТП водителя квадроцикла доставили реанимацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Краснодарском крае восемь человек пострадали при столкновении легковушек. Четверо из них дети.
ИСТОЧНИК KP.RU