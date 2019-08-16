2019-08-16T10:04:02+03:00
Происшествия

В Сочи водитель квадроцикла попал в реанимацию после ДТП

Мужчина гонял на транспорте без прав
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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15 августа в 11:20 на 8 километре автодороги поселок Лазаревское - аул Тхагапш произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал по дороге на квадроцикле CF MOTO X5. У водителя не было прав. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. После иномарка продолжила движение и въехала в бетонное ограждение.

- В результате ДТП водителя квадроцикла доставили реанимацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае восемь человек пострадали при столкновении легковушек. Четверо из них дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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