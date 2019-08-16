В Крымске директор предприятия обвиняется в загрязнения земли опасными химическими веществами

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-16T10:24:47+03:00

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В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Троицкий йодный завод». Он обвиняется в нарушении правил хранения химических веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч.2 ст.247 УК РФ).

По версии следствия, с июня 2017 года по октябрь прошлого года одно из предприятий района вывозило химические вещества, образовавшиеся в результате ее хозяйственной деятельности, на земельный участок площадью порядка 135 квадратных метров.

Как выяснилось, на складе предприятия, расположенном на станции Себедахово станицы Троицкой хранились химическое сырье и материалы с истекшим сроком годности. При этом у помещения были повреждены фундамент и наружные стены.

Генеральный директор дал сотрудникам указание демонтировать склад. Так химические материалы и сырье остались на земельном участке площадью 135 квадратных метров, что привело к загрязнению.

- Пробы почвы отправили на исследование. В них нашли превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе серы. В результате окружающей среде и плодородному слою почвы причинен вред. Размер причиненного ущерба составил 405 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU