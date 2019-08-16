В Славянском районе от столкновения с легковушкой перевернулся внедорожник

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-16T10:36:14+03:00

В салонах двух машин находились дети, им понадобилась помощь спасателей

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15 августа в хуторе Коржевском Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие.

- На перекрестке столкнулись автомобили «УАЗ-Патриот» и «Лада Приора». От сильного удара внедорожник перевернулся на крышу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В «Патриоте» пострадала семья с шестилетним ребенком, приехавшая из Москвы. В «Приоре» - женщина, которая находилась за рулем, и ее трехлетняя дочка.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Славянского отряда «Кубань-СПАС» выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание машин. Затем достали потерпевших и оказали им первую помощь, после чего передали врачам.

Потом спасатели поставили на колеса перевернувшийся автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU