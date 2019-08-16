Банк УРАЛСИБ включен в программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Программа была разработана Корпорацией МСП, Министерством экономического развития и Банком России с целью обеспечить субъектов МСП доступными кредитами.
По условиям программы, банк будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий приоритетных отраслей экономики по ставке 9,6% годовых, других отраслей – 10,6% годовых.
Минимальная сумма кредита 10 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 36 месяцев.
Кредит предоставляется на:
финансирование основных средств или для запуска новых проектов. Допускается финансирование текущих расходов, но не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов;
пополнение оборотных средств;
рефинансирование кредитов, по ставке выше ставок Программы.
Подробности отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15
ИСТОЧНИК KP.RU