Житель Кубани убил металлоприемщика, а после попытался устранить свидетелей преступления

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-16T11:00:06+03:00

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Органами предварительного расследования житель Славянского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение).

В августе прошлого года пьяный мужчина пришел на территорию пункта приема металлолома. Он остался не доволен суммой, выплаченной за железо. С ним был его 48-летний знакомый.

- Злоумышленник в ярости нанес 46-летнему металлоприемщику 51 удар ножом в голову, шею, грудную клетку, после чего похитил имущество на 18 тысяч рублей и ушел. От ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Убийца был в панике, понимая, что его знакомый может сообщить в полицию о преступлении. Поэтому он решил убить его. Злоумышленник пришел домой к другу, где зарезал последнего ножом. Сожительница потерпевшего, увидев расправу, позвала на помощь соседей и своего брата.

Мужчина не остановился и ударил 3 раза молотком по голове 46-летней женщины, а также порезал ее ножом. На помощь прибежал брат потерпевшей, которого также задело холодным оружием. Потерпевших успели спасти врачи, которых вызвали соседи.

Вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU