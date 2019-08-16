СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-16T11:15:59+03:00

На Кубани колдунья за 200 тысяч рублей «очистила» от порчи родителей девочки-подростка Фото: Архив "КП"

Женщину задержали, за обман ей грозит до 5 лет тюрьмы

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На Кубани под предлогом снятия порчи 30-летняя приезжая из ближнего зарубежья обманула девочку-подростка. Об этом в полицейским Каневского района рассказала местная жительница. Ее дочь стала жертвой мошенницы.

Выяснилось, что, возвращаясь домой, девочка встретила на улице незнакомую женщину. Злоумышленница остановила ее и начала рассказывать про порчу, под воздействием которой находятся ее родители.

- Чтобы избавиться от негативного влияния необходимо провести специальный обряд, для которого нужны деньги и ювелирные украшения. Девочка из благих намерений вынесла из дома 115 тысяч рублей и драгоценностей на 92 тысячи рублей. Все это богатство девочка завернула в белое полотенце и передала женщине для «очищения», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После обвиняемая отдала подростку две монеты и пояснила, что обряд сработает, когда они поменяют цвет. Тогда же она пообещала вернуть деньги и украшения.

30-летнюю жительницу ближнего зарубежья задержали по месту ее временного проживания в Крыловском районе. На нее завели уголовное дело, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU