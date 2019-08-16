В Ейске на Дне города выступит Стас Костюшкин

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-16T11:36:12+03:00

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Развлекательные мероприятия в честь Дня города в Ейске 17 августа будут проходить на Приморской набережной, двух площадях и в трех парках. В субботу муниципалитету исполнится 171 год со дня основания.

- На площади около памятника Ненашеву жители и гости районного центра увидят выступления военного оркестра, смогут принять участие в спортивных и развлекательных мероприятиях, а также пройтись с бесплатной экскурсией в сопровождении гида по улицам Ейска, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В парке имени Горького проведут фестиваль художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Живое ремесло». Более 80 участников из разных районов страны покажут мастерство в изготовлении текстильных игрушек, резьбе по дереву, ажурном вязании.

На Приморской набережной пройдет рок-фестиваль «Азовский бриз», который завершится фейерверком.

Главные гуляния состоятся на Театральной площади. С утра здесь будут идти официальные и развлекательные мероприятия, а под вечер состоится большой концерт «Ейск праздничный». Перед гостями выступят именитые кубанские коллективы и исполнители, а также известный певец Стас Костюшкин.

ИСТОЧНИК KP.RU