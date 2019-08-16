В Сочи на время музыкального фестиваля продлят режим работы общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-16T12:01:33+03:00

Это сделают для удобства гостей и жителей курорта

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Live Fest Summer пройдёт на курорте «Роза Хутор» с 16 по 18 августа. Для удобства жителей и гостей курорта изменят время работы нескольких маршрутов.

№ 105 «ТРЦ МореМолл – ГЛК «Роза Хутор» отправиться по маршруту в 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:00.

Автобус № 105с «ТРЦ МореМолл - ГЛК «Роза Хутор» отвезет любителей музыки в 20:10. А № 105э «ж/д вокзал Сочи – ГЛК Роза Хутор» в 20:35, 22:30.

- Маршрут № 135 «ж/д вокзал Олимпийский парк - ГЛК «Роза Хутор» будет ходить в 20:20, 20:50, 21:15, 21:40, 21:50, 22:05, 22:45. Автобус № 135э «с/х Россия - ГКЛ Роза Хутор» отвезет в 21:40, 22:30, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Транспорт поедет от остановки ГЛК «Роза Хутор».

ИСТОЧНИК KP.RU