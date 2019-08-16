В Сочи на время музыкального фестиваля продлят режим работы общественного транспорта
Live Fest Summer пройдёт на курорте «Роза Хутор» с 16 по 18 августа. Для удобства жителей и гостей курорта изменят время работы нескольких маршрутов.
№ 105 «ТРЦ МореМолл – ГЛК «Роза Хутор» отправиться по маршруту в 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:00.
Автобус № 105с «ТРЦ МореМолл - ГЛК «Роза Хутор» отвезет любителей музыки в 20:10. А № 105э «ж/д вокзал Сочи – ГЛК Роза Хутор» в 20:35, 22:30.
- Маршрут № 135 «ж/д вокзал Олимпийский парк - ГЛК «Роза Хутор» будет ходить в 20:20, 20:50, 21:15, 21:40, 21:50, 22:05, 22:45. Автобус № 135э «с/х Россия - ГКЛ Роза Хутор» отвезет в 21:40, 22:30, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Транспорт поедет от остановки ГЛК «Роза Хутор».
ИСТОЧНИК KP.RU