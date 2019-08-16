СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-16T12:12:29+03:00

В Каневском районе осудят парня, по вине которого в ДТП погибли 4 человека Фото: Архив "КП"

Он может 7 лет провести за решеткой за нарушение ПДД

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На Кубани заместитель прокурора Каневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным следствия, 13 ноября прошлого года мужчина находился за рулем «ВАЗ-21150». Он не учел, что на дороге гололед и не снизил скорость. Из-за этого произошло боковое скольжение автомобиля с выездом на «встречку». Здесь он влетел в «Газель 27040А».

В результате ДТП четверо пассажиров легковушки погибли от полученных травм, сам водитель чудом остался жив.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

- Уголовное дело направлено в Каневской районный суд для рассмотрения по существу. Парню грозит до 7 лет тюрьмы с лишением права управления авто на срок до 3 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU