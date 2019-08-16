В Сочи достроят АК «Горизонт»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-16T12:28:49+03:00

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В Сочи нашли инвестора, который завершит возведение апартаментного комплекса «Горизонт». Соответствующие договоры уже заключили.

- АК «Горизонт» является целым комплексом зданий общей площадью более 70 тыс. кв. метров в Адлерском районе. Его возведение должно было завершиться в 2018 году, однако выяснилось, что застройщик превысил заявленную этажность домов. Также у него возникли проблемы с полицией, - написал на своей странице в Facebook первый вице-губернатор Краснодарского края Алексей Алексеенко.

В итоге стройку заморозили, а более 1 тысячи человек из категории «ожидающие жилья» получили статус «обманутые дольщики».

Стоит добавить, что изначально застройщиком АК «Горизонт» выступал Анзор Пруидзе. Сейчас он отбывает тюремный срок за обман граждан, которые доверили ему свои средства для возведения жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU