2019-08-16T12:31:18+03:00
Происшествия

На Кубани спасатели дважды выезжали ловить гадюк

Одна заползла в детсад, а другая в ванную частного дома
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани спасатели дважды выезжали ловить гадюкНа Кубани спасатели дважды выезжали ловить гадюкФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае 15 августа спасатели дважды выезжали ловить рептилий.

Одна змея заползла в помещение детского сада в хуторе Беднягина Тимашевского района. Сотрудники учреждения делали уборку, когда за шкафом обнаружили метровую змею. Заведующая сразу вызвала спасателей.

- На место прибыли сотрудники Тимашевского отряда «Кубань-СПАС». При помощи подручных средств, они отловили рептилию и поместили в мешок. По окрасу змея была похожа на гадюку. Спасатели вывезли пресмыкающееся к реке и отпустили на волю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Похожий инцидент произошел в четверг и в станице Полтавской. В ванную частного дома заползла змея. Хозяйка испугавшись, вызвала спасателей. Сотрудники Славянского отряда "Кубань-СПАС" поймали пресмыкающееся и выпустили в поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24