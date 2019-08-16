На Кубани спасатели дважды выезжали ловить гадюк
В Краснодарском крае 15 августа спасатели дважды выезжали ловить рептилий.
Одна змея заползла в помещение детского сада в хуторе Беднягина Тимашевского района. Сотрудники учреждения делали уборку, когда за шкафом обнаружили метровую змею. Заведующая сразу вызвала спасателей.
- На место прибыли сотрудники Тимашевского отряда «Кубань-СПАС». При помощи подручных средств, они отловили рептилию и поместили в мешок. По окрасу змея была похожа на гадюку. Спасатели вывезли пресмыкающееся к реке и отпустили на волю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
Похожий инцидент произошел в четверг и в станице Полтавской. В ванную частного дома заползла змея. Хозяйка испугавшись, вызвала спасателей. Сотрудники Славянского отряда "Кубань-СПАС" поймали пресмыкающееся и выпустили в поле.
ИСТОЧНИК KP.RU