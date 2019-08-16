Матч «Краснодар-2» - «Томь» начнется с минуты оваций в честь экипажа, посадившего борт в кукурузном поле

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-16T12:49:56+03:00

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Футбольная национальная лига призвала все клубы начать матчи девятого тура с минуты оваций в честь экипажа, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. У кубанских любителей футбола есть возможность не только насладиться любимой игрой, но и присоединиться к необычной акции.

18 августа с оваций болельщиков и футболистов начнется игра «Краснодар-2» - «Томь». Матч состоится на стадионе клубной академии в 19 часов. Цена билета – 50 рублей.

- Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина – настоящие герои и достойны самой глубокой благодарности. Лишь профессионализм, исключительное хладнокровие и слаженные действия экипажа помогли избежать катастрофы с многочисленными жертвами, - сообщили в пресс-службе ФНЛ.

После выхода команд на поле диктор назовет фамилии членов экипажа и призовет всех присутствующих на стадионе отметить их подвиг аплодисментами. В это время на табло появится надпись «Экипаж U6-178, спасибо!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726085" frameborder="0"></iframe> Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU