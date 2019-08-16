В Северском районе директор школы фиктивно устроил сына сторожем

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-16T12:53:21+03:00

Его родственник более двух лет, ничего не делая, получал зарплату

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57-летний житель Краснодара занимал должность директора одной из школ Северского района. Воспользовавшись этим положением, он оформил на работу своего сына в качестве сторожа.

- Молодой человек, по устному распоряжению своего отца, не исполнял никаких обязанностей, а просто более двух лет получал зарплату. Общий ущерб составил свыше 200 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На бывшего директора школы завели уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, на Кубани колдунья за 200 тысяч рублей «очистила» от порчи родителей девочки-подростка. Женщину задержали, за обман ей грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU