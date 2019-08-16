Кубань присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино-2019»
24 августа с 20:00 во всех районах Краснодарского края откроются киноплощадки, где пройдут тематические мероприятия и показы фильмов.
В 2019 году рамках «Ночи кино» будет работать 381 площадка. Это открытые территории в скверах и на площадях, кинозалы в кинотеатрах и культурно-досуговых учреждениях.
- В Краснодаре акция откроется марш-парадом духовых оркестров и театрализованным шествием персонажей из отечественного кино и анимационных фильмов. В 18:30 шествие начнется от Чапаева и пройдет по центральной улице города до площади Пушкина, где будет расположен главный киноэкран региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
В 19:00 на площади пройдет концертная программа лучших творческих коллективов края. В 20:00 по всей стране начнутся бесплатные показы отечественных фильмов: «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Балканский рубеж».
ИСТОЧНИК KP.RU