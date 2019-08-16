СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-16T13:50:50+03:00

На Кубани собутыльник украл у нового знакомого золотую цепочку и кольцо с бриллиантом Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В полицию Тихорецкого района обратился местный житель. Несколько дней он выпивал со своим новым знакомым в районе местной турбазы. Сначала с шеи заявителя пропала золотая цепочка, а позже мужчина, с которым отдыхал потерпевший, напал на него, похитил кольцо с бриллиантом. Общий ущерб составил более 220 тысяч рублей.

- По горячим следам задержали 31-летнего местного жителя. Он рассказал, что сдал золотые изделия в один из местных ломбардов, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Часть похищенного удалось изъять и вернули вернуть законному владельцу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 и частью 2 статьи 158 УК РФ (Грабеж, Кража). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU