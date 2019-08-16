19-летний парень украл модель «Лего» за 150 тысяч рублей в Сочи

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-16T14:06:15+03:00

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Нелепая шалость обернулась уголовным делом для 19-летнего сочинца Максима М. Дело в том, что парню очень понравилась огромная конструкция, собранная из нескольких наборов "Лего", стоявшая у магазина "Академия Сочи-Парк". Прогуливаясь по одному из самых посещаемых туристами мест, он решил, что вполне может забрать этот выставочный экземпляр с собой. Однако хозяйка магазина написала заявление в полицию, предоставив правоохранителям счет на 150 тысяч рублей.

- Владелица живет в Московской области. Она сообщила, что модель "Лего" была собрана из нескольких и ее стоимость велика, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

По камерам видеонаблюдения было установлено, кто похитил конструктор. Парня задержали. Однако решили оставить его под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до окончания расследования уголовного дела о краже. "Лего"-конструкцию вернули хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU