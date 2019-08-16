Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний. Он следовал рейсом Тель-Авив – Санкт-Петербург. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров.
- 32-летний мужчина, устроил дебош на борту. Он вел себя вызывающе, бросался на членов экипажа и пытался разбить стекла иллюминаторов, - пишут Кубанские новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В итоге, капитан лайнера принял решение об экстренной посадке. После приземления на борт самолета поднялись сотрудники полиции, которые задержали дебошира и доставили его дежурную часть. Приблизительно через полтора часа после этого самолет покинул аэропорт Краснодара и направился в пункт назначения.
Напомним, в аэропорту Геленджика сотрудники МДВ России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Челябинска. Его подозревают в мелком хулиганстве.
ИСТОЧНИК KP.RU