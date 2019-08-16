В Анапе застройщик украл у дольщиков 90 млн рублей
В Анапе будут судить застройщика, который обманным путем получил от дольщиков 90 млн рублей. От его действий пострадали почти 30 человек.
- Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник в 2010 году купил два земельных участка. Затем он стал активно создавать видимость строительства многоквартирного дома. При этом мужчина размещал рекламные объявления о продаже квартир и привлекал средства дольщиков, хотя возводить здание не собирался, - рассказали «КП» - Кубань» в анапской городской прокуратуре.
Стоит отметить, что на тот момент злоумышленник не имел никаких документов, разрешающих строительство. Мужчина продолжал собирать деньги с дольщиков, даже зная, что уже вступило в силу решение суда о сносе самостроя.
В итоге, в отношении лже-застройщика возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU