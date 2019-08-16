В Краснодаре перекроют движение в центре города

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-16T14:53:06+03:00

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Краснодар в очередной раз примет крупное спортивное мероприятие. На этот раз – Всероссийский чемпионат по велоспорту. Однако, для автомобилистов этот спортивный праздник обернется неудобствами.

- В связи с проведением заездов 18 августа 2019 года с 7.00 до 12.30 для движения автомобилей закроют: ул. им. Будённого на участке от ул. Базовской до ул. Коммунаров; ул. Кузнечную от ул. Базовской до ул. Коммунаров; ул. им. Леваневского между ул. им. Володи Головатого до ул. Длинной; ул. им. Митрофана Седина, на участке от ул. им. Володи Головатого до ул. Длинной; ул. им. Янковского на от ул. им. Володи Головатого до ул. Длинной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что с 8 вечера 17 августа до 12:30 18 числа данные участки улиц освободят от припаркованных транспортных средств. Автолюбителей просят быть внимательными и выбирать маршруты объезда.

Добавим, в заездах Всероссийского чемпионата по велоспорту в Краснодаре примут участие ведущие спортсмены из 20 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU