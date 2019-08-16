В Сочи собака покусала 4-летнюю девочку
Трагедией едва не закончилась прогулка на детской площадке для 4-летней Ульяны. Инцидент произошел на улице Учительской в Сочи.
- Родители рассказали, что собака неустановленной породы внезапно набросилась на их ребенка, - пояснил "КП" - Кубань" источник в медучреждении. - У девочки обширные рваные раны головы и тела. Она была экстренно госпитализирована. Жизни ребенка ничего не угрожает.
О рваных ранах на голове и теле медики сообщили в полицию. Это стандартная процедура, когда дело касается жизни и здоровья несовершеннолетних.
- Сейчас ведется поиск хозяина агрессивного пса, - заявил источник "КП" - Кубань".
Отец малышки от комментариев по поводу произошедшего отказался.
- Извините, но я не хочу говорить на эту тему, - ответил он корреспонденту "КП" - Кубань".
Напомним, это не первый случай нападения собак на детей в Краснодарском крае. Более того, в июне нападению подвергся глава Лазаревского района Сочи Сергей Бражников. Правда, выяснилось, что собака была привита и чиновнику не понадобился даже больничный.
ИСТОЧНИК KP.RU