2019-08-16T16:27:04+03:00
Происшествия

В Сочи собака покусала 4-летнюю девочку

Ребенка госпитализировали с обширными ранами головы и тела
Ева МУР@kp_kuban
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Девочку госпитализировалиДевочку госпитализировали
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Трагедией едва не закончилась прогулка на детской площадке для 4-летней Ульяны. Инцидент произошел на улице Учительской в Сочи.

- Родители рассказали, что собака неустановленной породы внезапно набросилась на их ребенка, - пояснил "КП" - Кубань" источник в медучреждении. - У девочки обширные рваные раны головы и тела. Она была экстренно госпитализирована. Жизни ребенка ничего не угрожает.

О рваных ранах на голове и теле медики сообщили в полицию. Это стандартная процедура, когда дело касается жизни и здоровья несовершеннолетних.

- Сейчас ведется поиск хозяина агрессивного пса, - заявил источник "КП" - Кубань".

Отец малышки от комментариев по поводу произошедшего отказался.

- Извините, но я не хочу говорить на эту тему, - ответил он корреспонденту "КП" - Кубань".

Напомним, это не первый случай нападения собак на детей в Краснодарском крае. Более того, в июне нападению подвергся глава Лазаревского района Сочи Сергей Бражников. Правда, выяснилось, что собака была привита и чиновнику не понадобился даже больничный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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