Суд лишил водительских прав 10 жителей Кубани

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-16T15:44:51+03:00

Проведенная проверка показала, что они не могли водить автомобиль по медицинским показателям

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В Мостовском районе проведенная прокуратурой проверка показала, что ряд жителей муниципалитета имеет водительские удостоверения и одновременно состоит на учете у невролога с диагнозом «Эпилепсия».

- Согласно действующему законодательству, лица с таким заболеванием не имеют права управлять транспортными средствами. Это представляет угрозу жизни всех участников движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, в Мостовской районный суд было направлено 10 административных исковых заявлений о признании граждан утратившими право управления транспортными средствами. Также они обязаны сдать водительские удостоверения в МРЭО ГИБДД. Суд удовлетворил ходатайства в полном объеме.

Добавим, в Каневском районе осудят парня, по вине которого в ДТП погибли 4 человека. Он может 7 лет провести за решеткой за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU