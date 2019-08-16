2019-08-16T16:00:02+03:00
Звезды

В Сочи прошли показы Всемирного фестиваля уличного кино

За три дня зрителями стали более 700 жителей и гостей курорта
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: организаторы показаФото: организаторы показа
Изменить размер текста:

В Сочи с 9 по 11 августа состоялись показы Всемирного Фестиваля уличного кино. За три дня представленные картины посмотрели более 700 жителей и гостей курорта.

- Зрители не только смотрели фильмы, но и могли проголосовать за наиболее понравившуюся им картину. В итоге они отдали предпочтение фильму «Болванка» режиссера Никиты Власова, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы показа.

Стоит добавить, что с 12 июня по 1 октября более 1000 городов России принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Ожидается, что фильмы посмотрят более миллиона россиян. Они оценят работы молодых режиссеров.

В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав уже известен широкому зрителю. Это - Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший владелец футбольной «Кубани» получил солидный тюремный срок
Краснодарская полиция искала несостоявшегося убийцу, а нашла целый арсенал
В Сочи на женщину упало дерево
На Кубани отметят День Государственного флага
Перочинные ножи и пистолеты: На Кубани приставы забрали в зданиях суда 2280 запрещенных предметов
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам
Суд лишил водительских прав 10 жителей Кубани
В Сочи собака покусала 4-летнюю девочку
В Краснодаре отключат сразу 30 светофоров на оживленном перекрестке
В Краснодаре перекроют движение в центре города
В Анапе застройщик украл у дольщиков 90 млн рублей
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
19-летний парень украл модель «Лего» за 150 тысяч рублей в Сочи
На Кубани собутыльник украл у нового знакомого золотую цепочку и кольцо с бриллиантом
На Сочи надвигаются ливни с грозами
Кубань присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино-2019»
В Северском районе директор школы фиктивно устроил сына сторожем
Матч «Краснодар-2» - «Томь» начнется с минуты оваций в честь экипажа, посадившего борт в кукурузном поле
На Кубани спасатели дважды выезжали ловить гадюк
В Сочи достроят АК «Горизонт»
В Каневском районе осудят парня, по вине которого в ДТП погибли 4 человека
В Краснодаре вор украл часы за полмиллиона рублей