В Сочи прошли показы Всемирного фестиваля уличного кино
В Сочи с 9 по 11 августа состоялись показы Всемирного Фестиваля уличного кино. За три дня представленные картины посмотрели более 700 жителей и гостей курорта.
- Зрители не только смотрели фильмы, но и могли проголосовать за наиболее понравившуюся им картину. В итоге они отдали предпочтение фильму «Болванка» режиссера Никиты Власова, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы показа.
Стоит добавить, что с 12 июня по 1 октября более 1000 городов России принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Ожидается, что фильмы посмотрят более миллиона россиян. Они оценят работы молодых режиссеров.
В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав уже известен широкому зрителю. Это - Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды.
ИСТОЧНИК KP.RU