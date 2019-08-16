В Сочи прошли показы Всемирного фестиваля уличного кино

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-16T16:00:02+03:00

За три дня зрителями стали более 700 жителей и гостей курорта

Изменить размер текста: A A

В Сочи с 9 по 11 августа состоялись показы Всемирного Фестиваля уличного кино. За три дня представленные картины посмотрели более 700 жителей и гостей курорта.

- Зрители не только смотрели фильмы, но и могли проголосовать за наиболее понравившуюся им картину. В итоге они отдали предпочтение фильму «Болванка» режиссера Никиты Власова, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы показа.

Стоит добавить, что с 12 июня по 1 октября более 1000 городов России принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Ожидается, что фильмы посмотрят более миллиона россиян. Они оценят работы молодых режиссеров.

В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав уже известен широкому зрителю. Это - Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU