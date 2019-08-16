На Кубани отметят День Государственного флага

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-16T16:59:01+03:00

Торжественные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах 22 августа

Изменить размер текста: A A

На Кубани 22 августа 2019 года пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. Главным событием дня станет поднятие огромного триколора площадью 150 м2 в Краснодаре.

- Праздник широко отметят во всех муниципалитетах региона. В этот день запланированы викторины, конкурсы и квесты, посвященные флагу России. Помимо этого, пройдут концерты, мастер-классы и прочие мероприятия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В библиотеках и музеях организуют встречи с писателями, историками, режиссерами, артистами. Состоятся литературные чтения, фотовыставки и показы исторических фильмов.

Стоит добавить, что в 2019 году российский триколор отмечает свое 350-летие.

Напомним, в Краснодаре 24 августа на ул. Красной, 118, в 18:00 состоится музыкальный фестиваль «Летний JAM» — организаторы приурочили его ко Дню российского флага.

ИСТОЧНИК KP.RU