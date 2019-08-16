2019-08-16T18:03:37+03:00
Происшествия

Краснодарская полиция искала несостоявшегося убийцу, а нашла целый арсенал

В садоводческом товариществе местный житель прятал ружья, пистолеты и боеприпасы
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Красунского округа Краснодара поступило сообщение о поступлении в больницу 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов, расположенных в садоводческом товариществе «Рассвет» изъяли фрагмент корпуса пистолета с надписью на рукоятке bulwark и горизонтальное двухствольное ружье, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Также полицейские обнаружили в доме одноствольное ружье, револьвер черного цвета без номера. Помимо этого изъяли множество различных боеприпасов. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, а также незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов был задержан 43-летний местный житель.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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