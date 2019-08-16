Бывший владелец футбольной «Кубани» получил солидный тюремный срок

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-16T18:11:21+03:00

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Мосгорсуд 16 августа 2019 года вынес приговор в отношении экс-владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана. Его признали виновным в хищении кредитов крупного отечественного банка.

- Как установило следствие, в период с 2009 по 2013 годы бизнесмен под видом легальных сделок организовал получение через офшорную компанию займов более чем на 1 млрд долларов, - сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

В итоге суд назначил Мкртчану наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, а также штрафа в размере 900 тыс. рублей. Помимо этого, судья удовлетворил гражданский иск о взыскании 198 млрд 498 млн 229 тыс. 874 рублей.

Стоит отметить, что на имущество бизнесмена наложен арест. Его активы оцениваются в 8 млрд рублей.

Уголовное дело бывшего владельца ФК «Кубань» слушалось в закрытом режиме, оно имеет гриф «совершенно секретно».

ИСТОЧНИК KP.RU