2019-08-16T18:11:21+03:00
Происшествия

Бывший владелец футбольной «Кубани» получил солидный тюремный срок

Суд приговорил Олега Мкртчана к 9 годам колонии
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: vk.com/fans_fckubanФото: vk.com/fans_fckuban
Изменить размер текста:

Мосгорсуд 16 августа 2019 года вынес приговор в отношении экс-владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана. Его признали виновным в хищении кредитов крупного отечественного банка.

- Как установило следствие, в период с 2009 по 2013 годы бизнесмен под видом легальных сделок организовал получение через офшорную компанию займов более чем на 1 млрд долларов, - сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

В итоге суд назначил Мкртчану наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, а также штрафа в размере 900 тыс. рублей. Помимо этого, судья удовлетворил гражданский иск о взыскании 198 млрд 498 млн 229 тыс. 874 рублей.

Стоит отметить, что на имущество бизнесмена наложен арест. Его активы оцениваются в 8 млрд рублей.

Уголовное дело бывшего владельца ФК «Кубань» слушалось в закрытом режиме, оно имеет гриф «совершенно секретно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре планируют построить школу в «Музыкальном» микрорайоне
В Краснодарском крае официально работают четыре коллекторских организации
Владимир Путин прилетел в Анапу
Краснодар готовится к удару стихии
Краснодарская полиция искала несостоявшегося убийцу, а нашла целый арсенал
В Сочи на женщину упало дерево
На Кубани отметят День Государственного флага
Перочинные ножи и пистолеты: На Кубани приставы забрали в зданиях суда 2280 запрещенных предметов
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам
В Сочи прошли показы Всемирного фестиваля уличного кино
Суд лишил водительских прав 10 жителей Кубани
В Сочи собака покусала 4-летнюю девочку
В Краснодаре отключат сразу 30 светофоров на оживленном перекрестке
В Краснодаре перекроют движение в центре города
В Анапе застройщик украл у дольщиков 90 млн рублей
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
19-летний парень украл модель «Лего» за 150 тысяч рублей в Сочи
На Кубани собутыльник украл у нового знакомого золотую цепочку и кольцо с бриллиантом
На Сочи надвигаются ливни с грозами
Кубань присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино-2019»
В Северском районе директор школы фиктивно устроил сына сторожем
Матч «Краснодар-2» - «Томь» начнется с минуты оваций в честь экипажа, посадившего борт в кукурузном поле
На Кубани спасатели дважды выезжали ловить гадюк
В Сочи достроят АК «Горизонт»
В Каневском районе осудят парня, по вине которого в ДТП погибли 4 человека
В Краснодаре вор украл часы за полмиллиона рублей