Владимир Путин прилетел в Анапу

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-16T19:00:38+03:00

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Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым посетил расположенный в поселке Витязево спортивный комплекс «Волей Град». В данный момент здесь проходят финальные игры первенства России по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 17 лет.

- Главу государства сопровождал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, который возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по данному виду спорта. После посещения комплекса глава государства проведет выездное совещание Совбеза РФ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, комплекс «Волей Град» возвели в 2007 году. Его площадь превышает 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены поля для классического и пляжного волейбола, как под открытым небом, так и в закрытых помещениях, где можно тренироваться в круглогодичном режиме. Также здесь есть собственный пляж и тренажерный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU