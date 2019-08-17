В Геленджике сгорело кафе на набережной

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-17T11:55:26+03:00

В результате ЧП никто не пострадал

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Ранним утром 17 августа на набережной Геленджика произошел пожар. Загорелось кафе «Беседка». Огонь очень быстро распространился на площади в 130 квадратных метров.

- Сообщение о возгорании на улице Революционной поступило спасателям в 5:36. Прибывшие к месту ЧП пожарные в течение 10 минут локализовали возгорание на площади 130 кв. метров. В 7:40 пожар был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, сгорело здание, повреждены несколько деревьев. Теперь причины пожара установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU