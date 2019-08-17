В Сочи водитель такси сбил пенсионерку и 8-летнего ребенка
Пострадавших с травмами доставили в больницу
Место ДТП. Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
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Вечером 16 августа в Хостинском районе Сочи водитель такси сбил двух пешеходов. После столкновения иномарка врезалась в фонарный столб.
- Авария произошла около 20:40 на трассе Джубга – Сочи. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд на двух пешеходов, - сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.
Пешеходы пытались перейти дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавших 60-летнюю женщину и восьмилетнего ребенка с травмами доставили в больницу. В полиции выясняют обстоятельства этой аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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