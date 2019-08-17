2019-08-17T12:02:27+03:00
Происшествия

В Сочи водитель такси сбил пенсионерку и 8-летнего ребенка

Пострадавших с травмами доставили в больницу
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Место ДТП. Фото: ОГИБДД УВД по СочиМесто ДТП. Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
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Вечером 16 августа в Хостинском районе Сочи водитель такси сбил двух пешеходов. После столкновения иномарка врезалась в фонарный столб.

- Авария произошла около 20:40 на трассе Джубга – Сочи. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд на двух пешеходов, - сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

Пешеходы пытались перейти дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавших 60-летнюю женщину и восьмилетнего ребенка с травмами доставили в больницу. В полиции выясняют обстоятельства этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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