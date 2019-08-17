В Лабинске ночью потушили крупный пожар в пристройке к жилому дому

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-17T13:40:04+03:00

Фото с места пожара: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

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Крупный пожар ликвидировали ночью в Лабинске. На пересечении улиц Владимирской и Шервашидзе загорелось бюро ритуальных услуг, находившееся в пристройке к жилому дому.

- Сообщение о пожаре поступило в 23:31, в 23:36 36 по прибытию первого подразделения установлено, что происходит возгорание на площади 750 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В течение 40 минут пожар был локализован, а о полной ликвидации службы отчитались в 2:49.

- На месте работало 11 единицы техники и 33 человека личного состава. В результате пожара погибших и пострадавших нет, - уточнили в экстренном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU