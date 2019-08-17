На Кубани граждан предпенсионного возраста будут обучать в колледжах и техникумах

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-17T14:30:07+03:00

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С этого года кубанские колледжи и техникумы начнут бесплатное обучение граждан предпенсионного возраста. Участниками программы в наступающем учебном году могут стать женщины 1964-1968 и мужчины 1959-1963 годов рождения.

– На сегодняшний день в их числе 21 колледж и техникум края, которые готовы обучать кубанцев по международным стандартам WorldSkills по 35 компетенциям. Первыми участниками программы стали 11 граждан, обучающихся по востребованной в регионе компетенции «Виноделие» в Анапском сельскохозяйственном техникуме, – сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

По окончании обучения учащиеся сдадут экзамен и получат документ об образовании и скиллс-паспорт. Программа является бесплатной и рассчитана на период до 2024 года.

Чтобы пройти обучение нужно зарегистрироваться на официальном сайте 50plus.worldskills.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU