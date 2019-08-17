В Краснодаре отремонтировали фасады 11 многоквартирных домов
В Краснодаре в 2019-м году по программе капитального ремонта обновят фасады 54 многоквартиных домов. В 11 из их работы уже окончены.
- Всего в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2018—2019 годы вошел 381 дом, в 54 из них капитально отремонтируют фасады, — рассказал директор МКУ «Горжилхоз» администрации Краснодара Александр Фомин.
Муниципальное учреждение контролирует сроки и качество выполнения работ. Почти все здания в очереди на ремонт построены 30-50 лет назад.
Кроме того, в домах по региональной программе заменяют лифты, ремонтируют крыши, системы электро-, водо- и теплоснабжения.
- В 114 домах краевого центра различные виды работ в рамках программы по капремонту уже выполнены, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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