В Краснодаре отремонтировали фасады 11 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-17T14:48:43+03:00

В этом году работы пройдут в 381 доме

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В Краснодаре в 2019-м году по программе капитального ремонта обновят фасады 54 многоквартиных домов. В 11 из их работы уже окончены.

- Всего в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2018—2019 годы вошел 381 дом, в 54 из них капитально отремонтируют фасады, — рассказал директор МКУ «Горжилхоз» администрации Краснодара Александр Фомин.

Муниципальное учреждение контролирует сроки и качество выполнения работ. Почти все здания в очереди на ремонт построены 30-50 лет назад.

Кроме того, в домах по региональной программе заменяют лифты, ремонтируют крыши, системы электро-, водо- и теплоснабжения.

- В 114 домах краевого центра различные виды работ в рамках программы по капремонту уже выполнены, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU