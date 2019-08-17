2019-08-17T15:15:26+03:00
Недвижимость

В Майкопе восстановили подачу воды после аварии на трубопроводе

Сейчас специалисты устраняют воздушные пробки
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Воду уже подали во все районы городаВоду уже подали во все районы города
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Вечером 16 августа произошла авария на Майкопском групповом водоводе. В результате столица Адыгеи осталась без воды. В администрации Майкопа сообщили, что в 22 часа последствия аварии устранили.

- Тем не менее, из-за воздушных пробок есть локальные перебои с подачей воды. Специалисты Майкопводоканала работают над устранением завоздушивания системы водоснабжения, - рассказали городские власти.

По последним данным, вода подается во все районы города, специалисты устраняют воздушные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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