В Майкопе восстановили подачу воды после аварии на трубопроводе
Сейчас специалисты устраняют воздушные пробки
Воду уже подали во все районы города
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Вечером 16 августа произошла авария на Майкопском групповом водоводе. В результате столица Адыгеи осталась без воды. В администрации Майкопа сообщили, что в 22 часа последствия аварии устранили.
- Тем не менее, из-за воздушных пробок есть локальные перебои с подачей воды. Специалисты Майкопводоканала работают над устранением завоздушивания системы водоснабжения, - рассказали городские власти.
По последним данным, вода подается во все районы города, специалисты устраняют воздушные пробки.
ИСТОЧНИК KP.RU