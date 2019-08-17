В Сочи двое полицейских пострадали в ДТП с патрульной машиной

СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-17T19:23:10+03:00

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Авария с участием патрульной машины полиции произошла в Сочи. Около 12 часов на аллее Челтенхема в лобовую УАЗ столкнулся с «Шевроле Нива».

По предварительным данным, около 12 часов 17 августа 40-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и там врезался в спецмашину, у которой были включены проблесковые маячки и сирена. От удара патрульный УАЗ отбросило на Toyota Camry.

- После лобового столкновения двое сотрудников полиции доставлены в медицинское учреждение на обследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Назначены медицинская и автотехническая экспертизы, устанавливаются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU