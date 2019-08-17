2019-08-17T21:53:13+03:00
Происшествия

Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок

Однако жизнеобеспечение города не нарушено
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Типичный СочиФото: Типичный Сочи
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Сочи приходит в себя после сильного ливня, который обрушился с утра 17 августа на курорт. Подтопленными оказались многие улицы в разных районах курорта. Уровень воды в четырех реках достиг неблагоприятных значений.

- Наблюдается подъем уровней рек Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок - Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет, —сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На улицах курорта в низинах работает водооткачивающая техника. Продолжается мониторинг ситуации. В администрации Сочи отмечают, что жизнеобеспечение города нарушено не было.

Экстренное предупреждение о сильных ливнях, смерчах и ветре действует в Сочи до 19 августа. Все службы города работают в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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