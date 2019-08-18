2019-08-18T08:48:07+03:00
Общество

В Ейске отметили День города

На праздник пригласили Стаса Костюшкина
Ева МУР@kp_kuban
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В Ейске вчера, 17 августа, отметили День города. Праздник традиционно прошел на главной площади - Театральной.

- Местные власти наградили заслуженных работников различных сфер. Произнесли поздравительные речи, - сообщают "Приазовские степи".

Главным гостем торжества стал артист Стас Костюшкин. Его танцевальный репертуар пришелся по вкусу всем.

Напомним, 22 августа на Кубани отметят День главного символа страны - государственного флага. Главным событием дня станет поднятие огромного триколора площадью 150 кв. м в Краснодаре. Стоит добавить, что в 2019 году российский флаг отмечает свое 350-летие. Во всех муниципалитетах Краснодарского края собираются провести выставки и концерты, посвященные этой знаменательной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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