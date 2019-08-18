2019-08-18T09:58:52+03:00
Общество

В Северском районе директор школы начислил 200 тысяч рублей своему сыну

Деньги он получил за работу, которую не выполнял
Ева МУР@kp_kuban
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При проверке выяснилось, что сторож фактически только числился на работеПри проверке выяснилось, что сторож фактически только числился на работе
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В Северском районе возбудили уголовное дело в отношении директора одной из школ поселка Черноморский. Мужчина устроил сторожем своего сына, но тот ни разу по месту работы не появился.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Между тем, общий объем перечисленных денег за якобы выполняемую работу составил 200 тысяч рублей. Сын директора числился сторожем по штатному расписанию более двух лет.

Сейчас директор школы находится под подпиской о невыезде. Следствие предъявило ему обвинения и направило материалы уголовного дела в суд. Максимальное наказание по данной статье УК - лишение свободы сроком до четырех лет. 57-летний директор школы свою вину не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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