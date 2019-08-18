В Сочи после залпового ливня уровень воды в реках пришел в норму
В Сочи уровень воды в реках после вчерашнего, 17 августа, залпового ливня пришел в норму.
- Подтоплений жилого сектора не зафиксировано, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Однако были подтоплены 7 низменных участков автодорог.
Более всего беспокойство спасателей и властей курорта вызывало состояние рек в Западном Дагомысе, Хероте, Псоу и Хосте. Всю ночь велся мониторинг уровня воды в них. Но из берегов они не вышли, а к утру, 18 августа, вернулись в норму.
Однако штормовое предупреждение будет действовать на территории Краснодарского края до понедельника, 19 августа. Силы и средства экстренных служб приведены в повышенную готовность в 24 муниципальных образованиях.
- Проведена проверка готовности резервных источников электропитания на социально-значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей. В низменных участках населенных пунктов проведена очистка 620 м сточных каналов, 34 дренажных и водосливных систем, а также устройств 17 естественных систем водоотведения, - сообщают в главке МЧС по краю, где круглосуточно контролируют ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU