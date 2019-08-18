2019-08-18T12:47:57+03:00
Общество

Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году

Сейчас теплоход курсирует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь
Ева МУР@kp_kuban
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Круизный теплоход «Князь Владимир». Фото: ТМТП, tmtp.ruКруизный теплоход «Князь Владимир». Фото: ТМТП, tmtp.ru
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Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано обеими сторонами на инвестиционном форуме в феврале 2018 года.

В пятницу, 16 августа, стало известно, что уже разработан маршрут лайнера до Сухума.

- В 2020 году "Князь Владимир" зайдет в порт Сухума пять раз, - сообщил замруководителя Росморречфлота Захарий Джиоев.

Он пояснил также, по итогам совещания в абхазском кабмине по организации круизного сообщения было решено, что количество рейсов будет увеличено, если желающих посетить Абхазию на лайнере будет велико.

Уже в октябре планируется тестовый заход лайнера, чтобы проверить готовность акватории и порта, добавил Джиоев.

Кроме того, при участии российской стороны на совещании в кабмине Абхазии обсудили упрощение пограничного контроля для таких туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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