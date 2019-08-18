Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году
Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано обеими сторонами на инвестиционном форуме в феврале 2018 года.
В пятницу, 16 августа, стало известно, что уже разработан маршрут лайнера до Сухума.
- В 2020 году "Князь Владимир" зайдет в порт Сухума пять раз, - сообщил замруководителя Росморречфлота Захарий Джиоев.
Он пояснил также, по итогам совещания в абхазском кабмине по организации круизного сообщения было решено, что количество рейсов будет увеличено, если желающих посетить Абхазию на лайнере будет велико.
Уже в октябре планируется тестовый заход лайнера, чтобы проверить готовность акватории и порта, добавил Джиоев.
Кроме того, при участии российской стороны на совещании в кабмине Абхазии обсудили упрощение пограничного контроля для таких туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU