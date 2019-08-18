Новый парк в Крымске обойдется в 60 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-18T14:29:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый парк в Крымске на улице Сверлова появится уже этой осенью. Его будут строить по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Ожидается, что здесь появятся спортивные и детские площадки, воркаут-зона, беседки, скамейки, световые фонтаны, парковочные места, а также зеленая зона с деревьями, кустарниками и газоном.

На эти работы планируется потратить не меньше 60 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Таковы обязательные условия вступления в целевую программу.

Более того, в Крымске по данной программе приводят в порядок дворы многоэтажек, асфальтируют придомовые территории.

Всего в этом году на Кубани собираются благоустроить 105 объектов в 72 населенных пунктах. На эти цели выделено больше 2 млрд рублей, информирует пресс-служба краевой администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU