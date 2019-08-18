Краснодарцы стали свидетелями спецоперации силовиков с перестрелкой

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-18T16:47:45+03:00

Официальных комментариев правоохранителей по поводу захвата на улице Бородинской пока нет

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел на улице Бородинской в Краснодаре. Из потока машин отделился микроавтобус. Дальше происходящее больше напоминало сюжет боевика: из него выскочили люди в масках, которые остановили неприметный автомобиль и заставили всех его пассажиров под вопли и визги лечь лицом в пол.

- Тут такое сейчас было - я слышала звуки стрельбы даже, - поделилась в соцсетях одна из свидетелей происшествия.

Однако по поводу того, кто и за что подвергся такому жесткому задержанию, пока неизвестно. Официальных комментариев по поводу многочисленных видео, снятых очевидцами, нет.

Обстоятельства происходящего уточняются.

По версии одного из телеграм-каналов, задержанными являются подозреваемые в серии квартирных краж. Внезапность операции объясняется особой опасностью подозреваемых, в салоне захваченного силовиками автомобиля могло находиться оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU