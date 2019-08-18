2019-08-18T16:47:45+03:00
Происшествия

Краснодарцы стали свидетелями спецоперации силовиков с перестрелкой

Официальных комментариев правоохранителей по поводу захвата на улице Бородинской пока нет
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Момент задержанияМомент задержания
Изменить размер текста:

Инцидент произошел на улице Бородинской в Краснодаре. Из потока машин отделился микроавтобус. Дальше происходящее больше напоминало сюжет боевика: из него выскочили люди в масках, которые остановили неприметный автомобиль и заставили всех его пассажиров под вопли и визги лечь лицом в пол.

- Тут такое сейчас было - я слышала звуки стрельбы даже, - поделилась в соцсетях одна из свидетелей происшествия.

Однако по поводу того, кто и за что подвергся такому жесткому задержанию, пока неизвестно. Официальных комментариев по поводу многочисленных видео, снятых очевидцами, нет.

Обстоятельства происходящего уточняются.

По версии одного из телеграм-каналов, задержанными являются подозреваемые в серии квартирных краж. Внезапность операции объясняется особой опасностью подозреваемых, в салоне захваченного силовиками автомобиля могло находиться оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицах Краснодара вторые сутки дежурит водооткачивающая техника
В Анапе снова запретили купаться на надувных матрасах
Новый парк в Крымске обойдется в 60 миллионов рублей
Трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Сочи
Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году
В Сочи после залпового ливня уровень воды в реках пришел в норму
В Краснодаре нашли подростка пропавшего во Владикавказе
В Северском районе директор школы начислил 200 тысяч рублей своему сыну
В Ейске отметили День города
Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок
В Сочи двое полицейских пострадали в ДТП с патрульной машиной
В Майкопе восстановили подачу воды после аварии на трубопроводе
В Краснодаре отремонтировали фасады 11 многоквартирных домов
На Кубани граждан предпенсионного возраста будут обучать в колледжах и техникумах
В Лабинске ночью потушили крупный пожар в пристройке к жилому дому
В Сочи водитель такси сбил пенсионерку и 8-летнего ребенка
В Геленджике сгорело кафе на набережной
В некоторых районах Новороссийска ввели подачу воды по часам
В Краснодаре планируют построить школу в «Музыкальном» микрорайоне
В Краснодарском крае официально работают четыре коллекторских организации
Владимир Путин прилетел в Анапу
Краснодар готовится к удару стихии
Бывший владелец футбольной «Кубани» получил солидный тюремный срок
Краснодарская полиция искала несостоявшегося убийцу, а нашла целый арсенал
В Сочи на женщину упало дерево