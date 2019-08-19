Погода в Краснодарском крае 19-20 августа 2019: начало недели встретит дождями с грозой и градом

СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-19T07:48:17+03:00

Также синоптики обещают шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду

Также синоптики обещают шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду

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По-настоящему осенняя погодка ожидает жителей Кубани в начале недели. Синоптики рассказали, что будет 19-20 августа.

В Краснодаре в понедельник утром пройдет дождь, днем и вечером будет облачно. Ночью и утром в низинах и у водоемов возможен туман. Ветер северных направлений 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градусов.

- В отдельных районах Краснодарского края 19 августа пройдет сильный дождь, град, возможно шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду (КМЯ). Днем столбики термометров покажут 26…31 градус, - рассказали в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

На Черноморском побережье также ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +31.

20 августа в крае местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опуститься до 17…22 градусов, в предгорьях 13…18 градусов, днем будет жарко +35, местами до +37.

На Черноморском побережье на юге края выпадет небольшой дождик, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем 27…32 градуса, на юге до +34.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, 20 августа будет облачно, без осадков. Температура воздух днем прогреется до +32.

ИСТОЧНИК KP.RU